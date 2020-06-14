Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı Lig yarışının dışına attı

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ile devam etti.Çaykur Rizespor'da Skoda'nın penaltı vuruşunu Okan kurtardı. Dönen topu yine Skoda tamamladı ve Çaykur Rizespor'u 42. dakikada 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Çaykur Rizespor, Tunay Torun ile 53. dakikada farkı ikiye çıkardıAdem Büyük, bir dakikada içinde gördüğü iki sarı kartla 89. dakikada oyundan atıldı..Bu golle 2-0 geriye düşen Galatasaray maçı geri çevirmek adına herşeyi denedi.Ancak bu çablar sonuç getirmedi ve Galatasaray şampiyonluk yarışında Trabzonspor ve medipol Başakşehir ile arasındaki puan fakını 6'a çıkardı.

ÇAYKUR RİZESPOR:

Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

YEDEKLER: Gökhan, Boğaçhan, Alberk, Burak, Sasse, Abdullah, Oğuz, Boriachuk, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre Akbaba, Andone, Emin, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim