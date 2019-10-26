Çaykur Rizespor haftalar sonra galibiyet yüzü gördü

Çaykur Rizespor evinde Ankaragücü'nü yenerek galibiyet hasretine son verdi

Çaykur Rizespor Süper Lig’in 9. haftasının açılış maçında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı.

Ligin ilk 2 haftasında aldığı galibiyetle flaş çıkış yakalayan ancak ardından oynadığı 6 maçta da 3 puanı bir arada göremeyen Karadeniz temsilcisi, 26. dakikada penaltı kazandı. Alihan’ın eline çarpan top sonrasında hakem Koray Gençerler VAR’ın da uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi.

28. dakikada Samudio penaltıdan topu Korcan Çelikay’ın koruduğu kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada ise Boldrin, Rizespor’u rahatlatan golü kaydetti. Attamah’ın attığı ara pası çok iyi değerlendiren Brezilyalı oyuncu bu sezonki 4. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 8 puana yükselirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.

Karadeniz temsilcisi gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Başkent ekibi ise sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Stat: Çaykur Didi Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 28 Diomande), Vetrih, Attamah, Boldrin (Dk. 86 De Pauw), Samudio (Dk. 78 Umar), Oğulcan Çağlayan MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou (Dk. 90+1 Ahmet Can Arık), Kulusic, Pazdan, Alihan Kubalas, Pinto (Dk. 86 Alper Önal), Faty, Hasan Kaya (Dk. 46 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Mehmet Sak, Orgill Goller: Dk. 26 Samudio (Penaltıdan), Dk. 60 Boldrin (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 26 Alihan Kubalas, Dk. 52 Kulusic, Dk. 75 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 50 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

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