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Çaykur Rizespor, Sivasspor'u 2-1 yendi

   Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

Çaykur Rizespor, Sivasspor'u 2-1 yendi

   Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 21:17
Çaykur Rizespor, Sivasspor'u 2-1 yendi

Çaykur Rizespor, Sivasspor'u 2-1 yendi

   Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı.Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivaaspor karşılaşmasında gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Moestafa El Kabir'in fibula kemiği kırıldı. Ev sahibinin Coritiba'dan prensipte anlaşmaya vardığı Sasse ise maçı tribünden izledi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Vetrih'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın, ceza sahası içerisinde göğsü ile topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 41. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Nill'in bekletmeden vuruşunda kaleci Samassa, yatarak topu çelmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

   İkinci yarıya etkili başlayan Çaykur Rizespor, 54. dakikada Braian Samudio'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden dört dakika sonra 58'de Fernando Boldrin farkı ikiye çıkardı. Demir Grup Sivasspor, 79. dakikada Fernando'nun golüyle umutlandı ancak kalan bölümde başka gol olmayınca Karadeniz ekibi, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak ikide iki yaptı.

(Beinsports) 

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporDemir Grup Sivasspor
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