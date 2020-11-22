Çaykur Rizespor uzatmada yıkıldı I Hatayspor 2- Çaykur Rizespor 2

Hatayspor uzatma dakikalarına yenik girdiği karşılaşmada Çaykur Rizespor kalecisinin hatası ile beraberliği kurtardı. Süper Lig’in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada iki kez öne geçen Çaykur Rizespor, 90+7’de kaleci Gökhan’ın yaptığı büyük hata sonrası bir puana razı oldu. Gökhan, golle sonuçlanan hatasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Maç 2-1 Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile sona ermeye yakınken, uzatma dakikalarının sonunda savunma arkasına atılan pasta kaleci Gökhan Akkan’ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Aaron Boupendza’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda boş kaleye yaptığı vuruş filelerle buluştu. Bu hata, Çaykur Rizespor’u üç puandan etti.

Berabere biten maç sonunda Hatayspor ve Çaykur Rizespor’un puanları 12 oldu.

Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey (Ruben Ribeiro dk. 64) Aabid Rayene, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 71), Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akintole, Adama Traore (Gökhan Karadeniz dk .79), Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dusan Jovancic dk. 74), Santos de Jesus (Doğan Erdoğan dk. 90), Fernando Boldrin, Milan Skoda (Loic Remy dk. 89), Godfred Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut (Braian Samudio dk 73), Dario Melnjak (İsmail Köybaşı dk. 73), Mykole Moroziuk, Yassine Meriah

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.), Fernando Boldrin (dk. 64), (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35), Aaron Boupendza (dk. 90+7) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Isaac Sackey (Hatayspor)