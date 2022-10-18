Çaykur Rizespor kupada rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor evinde Boyabat1868 Spor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.Karşılaşmada 12. dakikada Çaykur Rizespor Deniz Hümmet ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Çaykur Rizespor Anthony van den Hurk'un penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor evinde Boyabat 1868 Spor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Çaykur Rizespor:Zafer Görgen, Seyfettin Anıl Yaşar, Ercan Coşkun, Yannick Bolasie, Srdjan Grahovac, Mithat Pala, Enriko Papa, Emircan Altıntaş, Anthony van den Hurk, Deniz Hümmet, Berkay Uzun

Teknik Direktör:Bülent Korkmaz

Boyabat 1868 Spor:Mustafa Arslan, Gökhan Akıllı, Ramazan Okatan, Barış Emirhan Doğan, Mikail Usta, Cabbar Çelik, Burak Gençbay, Nurettin Ecevit, Enes Bahadır Bayram, Ömer Sunar, Sinan Uzun

Teknik Direktör:Kayhan Akbay