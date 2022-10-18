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Çaykur Rizespor kupada rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor evinde Boyabat1868 Spor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 

18 Ekim 2022 Salı 17:24
Çaykur Rizespor kupada rahat kazandı

 Çaykur Rizespor kupada rahat kazandı

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor evinde Boyabat1868 Spor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.Karşılaşmada 12. dakikada Çaykur Rizespor Deniz Hümmet ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Çaykur Rizespor  Anthony van den Hurk'un penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor evinde Boyabat 1868 Spor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Çaykur Rizespor:Zafer Görgen, Seyfettin Anıl Yaşar, Ercan Coşkun, Yannick Bolasie, Srdjan Grahovac, Mithat Pala, Enriko Papa, Emircan Altıntaş, Anthony van den Hurk, Deniz Hümmet, Berkay Uzun    

Teknik Direktör:Bülent Korkmaz

Boyabat 1868 Spor:Mustafa Arslan, Gökhan Akıllı, Ramazan Okatan, Barış Emirhan Doğan, Mikail Usta, Cabbar Çelik, Burak Gençbay, Nurettin Ecevit, Enes Bahadır Bayram, Ömer Sunar, Sinan Uzun 

Teknik Direktör:Kayhan Akbay

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıÇaykur RizesporBoyabat1868 Spor
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