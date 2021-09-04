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Cebelitarık 0 - Türkiye 3

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maçında A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

04 Eylül 2021 Cumartesi 23:25
Cebelitarık 0 - Türkiye 3

Cebelitarık 0 - Türkiye 3

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maçında A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 3-0 yendi.Karşılaşmanın hemen başında 2. dakikada penaltı kazandık.Enes Ünal'ın kullandığı penaltıyı Cebelitarık kalecisi Coeling kurtardı. Karşılaşmanın 12. dakikada  A Milli Takımımız Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi.43. dakikada Cebelitarık, De Barr'ın şutunu Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.dakikada A Milli Takım Halil ile 1-0 öne geçti.65.dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından sert bir şutla topu filelerle buluşturdu ve skor 2-0 oldu.83.dakikada Kenan Karaman skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı A Milli Takımımız karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla A Milli Takımımız  puanını 11 yaptı.

Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

Son Güncelleme: 04.09.2021 23:34
Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G GrubuTürkiyeCebelitarık
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