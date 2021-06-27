Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çekya çeyrek finalde

EURO 2020'de Çekya, Hollanda'tı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

27 Haziran 2021 Pazar 20:45
Çekya çeyrek finalde

Çekya çeyrek finalde

   EURO 2020'de Çekya, Hollanda'tı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yaırsı golsüz berabere sonuçlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Çekya, Tomas Holes  golü maçta 1-0 öne geçti.55.dakikada Hollanda'lı futbocu, De Ligt, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem önce sarı kartını gösterdi ancak VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu inceleyip Hollandalı futbolcuyu oyun dışına gönderdi.80. dakikada Çekya, .Patrik Schick ile skoru 2-0 yaptı.karşılaşmada başka gol olmadı ve Çekya karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Hollanda: Stekelenburg, de Ligt, de Vrij, Blind, van Aanholt, Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, Depay, Malen

Çekya: Vaclik, Kaderabek, Celustka, Coufal, Masopust, Sevcik, Kalas, Soucek, Barak, Holes, Schick

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020ÇekyaHollanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya uzatmalarda çeyrek finale yükseldi
İtalya uzatmalarda çeyrek finale yükseldi
Danimarka ilk çeyrek finalist oldu
Danimarka ilk çeyrek finalist oldu
Caner Erkin "Vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe’ye hizmet edeceğim”
Caner Erkin "Vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe’ye hizmet edeceğim”
Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik kazandı
Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik kazandı
Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı
Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı
Obradoviç Partizan ile anlaştı
Obradoviç Partizan ile anlaştı
Ali Koç, "Aziz Yıldırım benimle uğraşmanın, nelere mal olacağını görememiş
Ali Koç, "Aziz Yıldırım benimle uğraşmanın, nelere mal olacağını görememiş
Galatasaray ilk hazırlık maçını Dinama Bükreş'le oynayacak
Galatasaray ilk hazırlık maçını Dinama Bükreş'le oynayacak
Avrupa Kupalarının ülkemizde yayıncı kuruluşu belli oldu
Avrupa Kupalarının ülkemizde yayıncı kuruluşu belli oldu
Fenerbahçe Beko, Pierria Henry renklerine bağladı
Fenerbahçe Beko, Pierria Henry renklerine bağladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim