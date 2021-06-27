Çekya çeyrek finalde

EURO 2020'de Çekya, Hollanda'tı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yaırsı golsüz berabere sonuçlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Çekya, Tomas Holes golü maçta 1-0 öne geçti.55.dakikada Hollanda'lı futbocu, De Ligt, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem önce sarı kartını gösterdi ancak VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu inceleyip Hollandalı futbolcuyu oyun dışına gönderdi.80. dakikada Çekya, .Patrik Schick ile skoru 2-0 yaptı.karşılaşmada başka gol olmadı ve Çekya karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Hollanda:

Stekelenburg, de Ligt, de Vrij, Blind, van Aanholt, Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, Depay, Malen

Çekya: Vaclik, Kaderabek, Celustka, Coufal, Masopust, Sevcik, Kalas, Soucek, Barak, Holes, Schick