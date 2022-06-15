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 Cengiz Ünder: “Çok denedim ama atamadım”

A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Cengiz Ünder, Milli Takım’ın Litvanya’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

15 Haziran 2022 Çarşamba 00:34
 Cengiz Ünder: “Çok denedim ama atamadım”

 Cengiz Ünder: “Çok denedim ama atamadım”

     A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Cengiz Ünder, Milli Takım’ın Litvanya’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten çok denedim, gol atmak istedim. Çocukluğum burada geçti, İzmir’in yeri bende ayrı, ekstra gol atmak istedim. Penaltıyı da Hakan’dan istedim, atamadım ama olsun” dedi.

      EURO 2024 ile ilgili gelen bir soruya milli oyuncu, “Önümüzde 2 sene var, çok çalışmamız lazım. Genç bir takımımız var, genç oyuncularımız var. İyi hazırlanmamız lazım. Güçlü rakiplerle oynayacağız ama biz çok çalışırsak bunu başarabiliriz. Tekrar B Ligi’ne yükselmek istiyoruz, buradaki maçları hızlı hızlı kazanmak ve B Ligi’nde oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 15.06.2022 07:43
Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımCengiz Ünder
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