Cenk Renda "Yüzde 1 milyon koronayım"

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda karantina altında olduğunu açıkladı.Fenerbahçe Beko'da corona virüsü şüphesi taşıyan isimlerden olan İdari Menajer Cenk Renda, yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanladıktan sonra "Karantina altındayım. Yüzde 1 milyon koronayım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda yoğun bakımda olmadığını, hastanede kontrole tabi tutulduğunu açıkladı. Renda,mesajını paylaştı.

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındığı iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve “Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.Sarı lacivertli kulüp, Fenerbahçe Beko’da bazı isimlerin corona virüsü şüphesi taşıdığını duyurmuş ve bütün takımın detaylı taramadan geçtiğini açıklamıştı.

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