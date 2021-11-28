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Chelsea 1 - Manchester United 1

 İngiltere Premier Lig maçında Lider Chelsea evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

28 Kasım 2021 Pazar 20:40
Chelsea 1 - Manchester United 1

Chelsea 1 - Manchester United 1

   İngiltere Premier Lig maçında Lider Chelsea evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.Londra'nın Stamford Bridge statında oynanan karşılaşmada Chelsea liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın ilk yarısı Chelsea'nin baskılı oyunu ile oynandı.Manchester United'te yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ilk onbirde sahaya çıkmadı.45. dakikada Manchester United'te Scott McTominay sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0  tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Manchester United'te Marcus Rashford sarı kart gördü.50. dakikada Manchester United, Jadon Sancho ile 1-0 öne geçti.Bu golle Jadon Sancho Premier Lig2deki ilk golünü kaydetti.53. dakikada Chelsea'de Reece James sarı kart grödü.64. dakikada Manchester United'de Jadon Sancho yerini Cristiano Ronaldo'ya bıraktı.69. dakikada Chelsea penaltı kazandı.Jorginho'nun penaltı golüyle maçta skor 1-1 oldu.77. dakikada Manchester United'de Bruno Fernandes sarı kart grödü.90+2. dakikada Cristiano Ronaldo sarı kart gördü. 90+4. dakikada Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel sarı kart gördü.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

   Bu sonuçla Chelsea 30 puanla liderliğini sürdürürken, Manchester United 18 puanla 8. sırada yer aldı.

    

Son Güncelleme: 28.11.2021 21:06
Anahtar Kelimeler:
ChelseaManchester United
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