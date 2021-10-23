Chelsea'den gol fırtınası

İngiltere Premier lig lideri Chelsea evinde Norwich City'i adeta gol oldu yağdı.7-0.Karşılaşmanın 8. dakikasında Chelsea, Mason Moun'un golü ile 1-0 öne geçti.18. dakikada Chelsea, Callum Hudson-Odoi ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Chelsea gol yağmuru devam etti. Reece James skoru 3-0 yaptı.45. dakikada Norwich City'de Pierre Lees-Melou sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Chelsea'nın 3-0 galibiyeti ile tamamlandı.

4-0

5-0

6-0

7-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Norwich City'de Ben Gibson sarı kart gördü.57. dakikada Chelsea, Ben Chilwell ileöne geçti.62. dakikada Cehelsea, Norwich City'de Maximillian Aarons'un kendi kalesine attığı golle skoruyaptı.65. dakikada Norwich City'de Ben Gibson kırmızı kart gördü.83. dakikada Norwich City'de Mathias Normann sarı kart gördü.85. dakikada Chelsea, penaltı kazandı. Mason Mount penaltı golü ile skoruyaptı.90. dakikada Chelsea, Mason Moun ile maçta skoruyaptı.Karşlaşmadan Chelsea 7-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea 22 puanla liderliğini sürdürürken, Norwich City 2 puanla lig sonuncu olarak kaldı.