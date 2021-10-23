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Chelsea'den gol fırtınası

  İngiltere Premier lig lideri Chelsea evinde Norwich City'i adeta gol oldu yağdı.7-0.

23 Ekim 2021 Cumartesi 20:51
Chelsea'den gol fırtınası

Chelsea'den gol fırtınası

    İngiltere Premier lig lideri Chelsea evinde Norwich City'i adeta gol oldu yağdı.7-0.Karşılaşmanın 8. dakikasında Chelsea,  Mason Moun'un golü ile 1-0 öne geçti.18. dakikada Chelsea,  Callum Hudson-Odoi ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Chelsea gol yağmuru devam etti. Reece James skoru 3-0 yaptı.45. dakikada Norwich City'de Pierre Lees-Melou sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Chelsea'nın 3-0 galibiyeti ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Norwich City'de Ben Gibson sarı kart gördü.57. dakikada Chelsea, Ben Chilwell ile 4-0 öne geçti.62. dakikada Cehelsea, Norwich City'de  Maximillian Aarons'un kendi kalesine attığı golle skoru 5-0 yaptı.65. dakikada Norwich City'de Ben Gibson kırmızı kart gördü.83. dakikada Norwich City'de Mathias Normann sarı kart gördü.85. dakikada Chelsea, penaltı kazandı. Mason Mount penaltı golü ile skoru 6-0 yaptı.90. dakikada Chelsea,  Mason Moun ile maçta skoru 7-0 yaptı.Karşlaşmadan Chelsea 7-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Chelsea 22 puanla liderliğini sürdürürken, Norwich City 2 puanla lig sonuncu olarak kaldı.

İngiltere Premie Lig Puan Durumu;

Son Güncelleme: 23.10.2021 21:20
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigChelseaNorwich City
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