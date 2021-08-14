Chelsea sezona galibiyetle başladı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Chelsea, Christian Pulisic ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Chelsea zorlu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Son Güncelleme: 14.08.2021 22:42
İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, evinde Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Chelsea, Christian Pulisic ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Chelsea zorlu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.