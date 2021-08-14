Chelsea sezona galibiyetle başladı

'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, evinde'ı 3-0 mağlup etti.Karşılaşmanın 27. dakikasında Chelsea, Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 öne geçti.40. dakikada Chelsea ile skoru 2-0 yaptı.İlk yarı Chelsea'nın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Chelsea, Christian Pulisic ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Chelsea zorlu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.