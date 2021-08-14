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Chelsea sezona galibiyetle başladı

   İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, evinde Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:51
Chelsea sezona galibiyetle başladı

Chelsea sezona galibiyetle başladı

   İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, evinde Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.Karşılaşmanın 27. dakikasında  Chelsea, Marcos Alonso'nun  golüyle 1-0 öne geçti.40. dakikada Chelsea ile skoru 2-0 yaptı.İlk yarı Chelsea'nın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Chelsea, Christian Pulisic ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Chelsea zorlu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Son Güncelleme: 14.08.2021 22:42
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigChelseaCrystal Palace
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