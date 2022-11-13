City ağır yara aldı

İngiltere Premier Ligi 14. Hafta maçında Manchester City evinde Brentford’a 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.Karşılaşmanın 16. Dakikasında Brentford, Ivan Toney ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Manchester City’de Ersling haaland sarı kart gördü.45. dakikada Manchester City Philip Foden ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. Dakikada Brentford’da Vitaly Janett yerini Cristian Norgaard’a bıraktı.72. dakikada brentford’ta Bryan Mbeumo sarı kart gördü.74. dakikada Brentford’da Bryan Mbeumo yerini Yoane Wissa’ya bıraktı.

84. Dakikada Manchester City’da Joao Cancelo sarı kart gördü.86. dakikada Joao Cancelo yerini Jullian Alvarez’e bıraktı87. Dakikada Brentford’da Onyeka Frank yerini Josh Da Silva’ya bıraktı.90. dakikada Brentford’ta Mathias Jensen sarı kart gördü.90+2. Dakikada Brentford Ivan Tpney ile 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City evinde Brebtford’a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Manchester City 32 puanda kalırken, Brentford puanını 19 yaptı.

Manchester City: Ederson,John Stones,Joao Cancelo,Aymeric Laporte,Manuel Akanji,İlkay Gündoğan,Rodri,Kevin de Bruyne,Bernardo Silva,Philip Foden,Erling Haaland

Brentford:David Raya Martin,Rico Henry,Ethan Pinnock,Zanka,Ben Mee,Mads Roerslev,Mathias Jensen,Onyeka Frank,Bryan Mbeumo,Vitaly Janelt,Ivan Toney