City deplasmanda Madrid'i yendi

Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk ayağında deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk ayağında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olan Manchester City, 90 dakikanın sonunda 1-2'lik skorla galibiyete uzanarak çeyrek final için avantaj elde etti. İspanya'da da sayıları her geçen gün artmaya devam eden Koronavirüs vakaları nedeniyle tedirgin olan futbolseverlerin aldığı bireysel sağlık önlemleri maç boyunca göze çarpan detaylar arasında yerini aldı.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada Real Madrid, Manchester City karşısında rakip kaleye gönderdiği 3 şut ile Galatasaray'ı konuk ettiği Kasım 2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada en az şut çektiği ilk 45 dakikayı oynadı.

60. dakikada Manchester City savunmasında meydana gelen hatalar zincirinin akabinde fırsatçılığını konuşturarak topu kapan Vinicius Jr'ın rakip ceza sahası solundan kale önüne çevirdiği topu tamamlayan ve takımını öne geçiren isim Isco oldu: 1-0.78. dakikada ceza sahasının içerisinde uygun boşluğu bularak kale önüne ortasını yapan Kevin de Bruyne'ün gönderdiği topa iyi yükselerek kafayı vuran Gabriel Jesus skoru dengeledi: 1-1.

83. dakikada Dani Carvajal'in ceza sahası içerisinde Raheem Sterling'e yaptığı kayarak müdahalenin ardından kazanılan penaltı için topun başına geçen Kevin de Bruyne hata yapmadı ve asistinin yanına bir de gol ekleyerek maçın skorunu tayin etti: 1-2.86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Gabriel Jesus'u ceza sahasının hemen dışında düşürerek faule sebebiyet veren kaptan Sergio Ramos, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip Manchester City, tur kapısını aralayan taraf oldu.Çeyrek finale yükselen takımı belirleyecek eşleşmede rövanş mücadelesi 17 Mart Salı günü saat 23:00'te Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

(Beinsports)