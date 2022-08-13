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City farklı kazandı…Manchester City 4 - Bourmemouth 0 

İngiltere Premier Lig’i 2. Hafta maçında Manchester City evinde Bourmemouth’u 4-0 yendi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:33
City farklı kazandı…Manchester City 4 - Bourmemouth 0 

City farklı kazandı…Manchester City 4 - Bourmemouth

   İngiltere Premier Lig’i 2. Hafta maçında Manchester City evinde Bourmemouth’u 4-0 yendi.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Bourmemouth’a Jack Stacey sarı kart gördü.19. dakikada Manchester City baskılı futbolunun sonucunu gördü.İlkay Gündoğan Manchester City’i 1-0 öne geçirdi.31. dakikada Kevin de Bruyne ile skoru 2-0 yaptı.

    37. dakikada Manchester City, Philip Foden ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester City’de üçüncü golün sahibi Philip Foden oyundan çıkarken yerine Jack Grealish oyuna girdi.56. dakikada Bourmemouth’a Chris Mepham sarı kart gördü.63. dakikada Bourmemouth’da Ryan Christie ve Lewis Cook oyundan çıktı.Yerine Junior Stanisias ve Philip Billing oyuna girdiler.

    64. dakikada Manchester City’de Ruben Dias ve İlkay Gündoğan oyundan çıktılar.yerine John Stones  ve Bernado Silva oyuna girdiler.74. dakikada Manchester City’de Erling Haaland yerini Julian Alvarez’e bıraktı.79. dakikada Manchester City Jefferson Lerma’nın kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yaptı.80. dakikada Bourmemouth’a Marcus Tavernier yerini Marcos Senesi’e bıraktı.

    82. Dakikada Manchester City’de Kyle Walker oyundan çıktı.Yerine 17 yaşındaki genç oyuncu Rico Lewis oyuna girdi.90. dakikada Bourmemouth’a Kieffer Moore yerine Jamal Lowe oyuna girdi.90+2. dakikada Bourmemouth’a Adam Smith sarı kart gördü.

    Karşılaşmadan Manchester City 4-0 galip ayrıldı.

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo, İlkay Gündoğan, Rodri, Kevin de Bruyne, Riyad mahrem, Philip Foden, Erling Haaland

Bourmemouth:Mark Travers, Lioyd Kelly, Chris Mepham, Adam Smith, Lewis Cook, Jefferson Lerma, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Jack Stacey, Ben Pearson, Kieffer Moore

Anahtar Kelimeler:
Manchester CityBourmemouth
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