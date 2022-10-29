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City liderlik koltuğuna oturdu

 İngiltere Premier Ligi 12. hafta maçında Manchester City deplasmanda Leicester City'i 1-0 yenerek maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

29 Ekim 2022 Cumartesi 16:08
City liderlik koltuğuna oturdu

 City liderlik koltuğuna oturdu....

   İngiltere Premier Ligi 12. hafta maçında Manchester City deplasmanda Leicester City'i 1-0 yenerek maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Leicester City'de Kiernan Dewsbury-Hall yerine Nampalys Mendy oyuna girdi.49. dakkada Machester City, Kevin de Bruyne ile 1-0 öne geçti.72. dakikada Leicester City'de Jamie Vardy ve Çağlar Söyüncü oyundan çıktılar.Yerine Kelechi Iheanacho ve Patson Daka oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde manchester City'de Manuel Akanji yerini Ruben Dias'a bıraktı.77. dakikada Manchester City'de Julian Alvarez oyundan çıktı.Yerine Philip Foden oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City deplasmanda Leicester City'i 1-0 yendi.Bu sonuçla Manchester City 29 puan ve maç fazlası ile liderlik koltuğuna otururken, Leicester City 11 puanda kaldı.

Leicester City:Danny Ward, James Justin, Wout Faes, Çağlar Söyüncü, Timothy Castagne, Harvey Barnes, Youri Tielemans, James Maddison, Daniel Amartey, Kiernan Dewsbury-Hall, Jamie Vardy 

Teknik Direktör:Brendan Rodgers

Manchester City:Ederson, John Stones, Joao Cancelo, Aymeric Laporte, Manuel Akanji, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Julian Alvarez 

Teknik Direktör:Pep Guardiola

Anahtar Kelimeler:
Manchester CityLeicester City
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