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City sezona galibiyetle başladı

  İngiltere Premier Lig şampiyona Manchester City sezonun ilk maçında deplasmanda West Ham United’i 2-0 yendi.

07 Ağustos 2022 Pazar 20:01
City sezona galibiyetle başladı

City sezona galibiyetle başladı

   İngiltere Premier Lig şampiyona Manchester City sezonun ilk maçında deplasmanda West Ham United’i 2-0 yendi.Manchester City’de İlkay Gündoğan’ın kaptan olarak çıktığı karşılaşmanın  29. Dakikasında West Ham United’te kaleci Lukasz Fabianski oyundan çıktı.Yerine Alphonse Areala oyuna girdi.36. dakikada Manchester City Erling Haaland’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.45. dakikada Manchester City’de Jaao Cancelo sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında West Ham United’te Michail Antonio ve Manuel Lanzini oyundan çıktı.Yerine Gianluca Scamacco ve Said Benrahma oyuna girdi.65. dakikada Manchester City Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı.76. dakikada Manchester City’de İlkay Gündoğan ve Erling Haaland oyundan çıktılar.Yerine Bernardo Silva ve Julian Alvarez oyuna girdiler.88. dakikada Manchester City'de Philip Foden, Kevin de Bruyne ve Rodri oyundan çıktılar.Yerine Riyad MahrezCole Palmer ve Kalvin Phillips oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde West Ham United'te Jarrod Bowen ve Pablo Fornals yerini  Flynn Downes ve Conor Coventr'a bıraktı.Karşılaşmadan Manchester City 2-0 galip ayrıldı.

West Ham United: Lukasz Fabianski, Benjamin Johnson, Aaron Cresswell, Kurt Zouma, Vladamir Coufal, Pabio Fornals, Manuel Lanzini, Tomas Soucek, Dealen Rice, Michail Antonio, Jarrod Bowen

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Rodri, Kevin de Bruyne, Philip Foden, Erling Haaland

   

Anahtar Kelimeler:
Manchester CityWest Ham United
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