City uzatmalarda kazandı...Manchester City 2- Fulham 1

İngiltere Premier Ligi 13. hafta maçında Manchester City evinde Fulham'ı uzatma dakikalarında bulduğu gole 2-1 yendi.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Fulham’da Andreas Pereira sarı kart gördü.17. dakikada Manchester City Julian Alvarez ile 1-0 öne geçti.

Kırmızı kart, City 10 kişi

Karşılaşmanın 26. dakikasında Manchester City’da Joao Cancelo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.28. dakikada Fulham Andreas Pereira’nın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.45. dakikada Fulham’da Harrison Reed, Manchester City’de Bernardo Silva sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. Dakikada Fulham’da Kenny Tete sarı kart gördü.64. dakikada Manchester City’de Jack grealish ve Julian Alvarez oyundan çıktılar.Yerine Philip Foden ve Erling Haaland oyuna girdiler.74. dakikada Manchester City, Erling Haaland ile skoru 2-1 yaptı.Ancak gol VAR kararı sonrası iptal edildi.76. dakikada Fulham’da Harry Wilson ve Carlos Vincius oyundan çıktılar.Yerine Daniel James ve Tom Cairney oyuna girdiler.80. dakikada Fulham’da William yerini Kevin Mbabu’ya bıraktı.89. dakikada Fulham'da Andreas Pereira yerini Luke Harris'e bıraktı.90. dakikada Fulham'da Antonee Robinson sarı kart gördü.90+3. dakikada Manchester City penaltı kazandı.Erling Haaland'ın penaltı golüyle Manchester Cty skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City evinde Fulham'la 2-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Manchester City puanını 32 yaparken Fulham 19 puanda kaldı.

Kadrolar;

Manchester City:Ederson, John Stones, Nathan Ake, Joao Cancelo, Manuel Akanji, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Julian Alvarez

Teknik Direktör:Pep Guardiola

Fulham:Bernd Leno, Kenny Tete, Tim Ream, Issa Diop, Antonee Robinson, Harrison Reed, Harry Wilson, Andreas Pereira, Willian, Joao Palhinha, Carlos Vinicius

Teknik Direktör:Marco Silva