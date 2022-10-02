City’den Manu’ya yarım düzine gol…

İngiltere Premier Lig 8. Hafta derbi maçında Manchester City, Manchester United’i 6-3 yendi.Karşılaşmanın 2. Dakikasında Manchester United’te Diogo Dalot sarı kart gördü.8. dakikada Manchester City Philip Foden ile 1-0 öne geçti.23. dakikada Manchester United’te Tyrell Malacia sarı kart gördü.34. dakikada Manchester City golcüsü Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı.37. dakikada Manchester City Erling Haaland ile 3-0 öne geçti.40. dakikada Manchester United’te Raphael Varane yerini Victor Lindelöf’e bıraktı.41. dakikada Manchester City’de Kyle Walker oyundan çıkarken, yerine Sergio Gomez oyuna girdi.44. dakikada Manchester City Philip Folden ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City’nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester United’te Tyrell Malacia oyundan çıktı.Yerine Luke Shaw oyuna girdi.56. dakikada Manchester United Anthony ile skoru 4-1 yaptı.59. dakikada Manchester United’te Marcus Rashford ve Scott Mc Tominay oyundan çıktılar.Yerine Anthony Martial ve Carlos Casemiro oyuna girdiler.64. dakikada Manchester City Erling Haaland ile skoru 5-1 yaptı.

73. dakikada Manchester City Philip Foden ile skoru 6-1 yaptı.76. dakikada Manchester City’de Philip Foden, Kevin de Bruyne, Jack Grealish ve İlkay Gündoğan oyundan çıktılar.Yerine Riyad Mahrez, Julian Alvarez, Cole Palmer ve Aymeric Laporte oyuna girdiler.80 dakikada Manchester United’te Bruno Fernandes sarı kart gördü.84. dakikada Manchester United Anthony Martial ile skoru 6-2 yaptı.90. dakikada Manchester United, Anthony Martial'in penaltı golü ile skoru 6-3 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City evinde Manchester United’i 6-3 yendi.Bu sonuçla Manchester City puanını 20 yaparken, Manchester United 12 puanda kaldı.

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Nathan Ake, Joao Cancelo, Manuel Akanji, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland

Teknik Direktör:Pep Guardiola

Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Scott McTominay, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho

Teknik Direktör:Erik ten Hag