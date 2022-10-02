City’den Manu’ya yarım düzine gol…
İngiltere Premier Lig 8. Hafta derbi maçında Manchester City, Manchester United’i 6-3 yendi.Karşılaşmanın 2. Dakikasında Manchester United’te Diogo Dalot sarı kart gördü.8. dakikada Manchester City Philip Foden ile 1-0 öne geçti.23. dakikada Manchester United’te Tyrell Malacia sarı kart gördü.34. dakikada Manchester City golcüsü Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı.37. dakikada Manchester City Erling Haaland ile 3-0 öne geçti.40. dakikada Manchester United’te Raphael Varane yerini Victor Lindelöf’e bıraktı.41. dakikada Manchester City’de Kyle Walker oyundan çıkarken, yerine Sergio Gomez oyuna girdi.44. dakikada Manchester City Philip Folden ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City’nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester United’te Tyrell Malacia oyundan çıktı.Yerine Luke Shaw oyuna girdi.56. dakikada Manchester United Anthony ile skoru 4-1 yaptı.59. dakikada Manchester United’te Marcus Rashford ve Scott Mc Tominay oyundan çıktılar.Yerine Anthony Martial ve Carlos Casemiro oyuna girdiler.64. dakikada Manchester City Erling Haaland ile skoru 5-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City evinde Manchester United’i 6-3 yendi.Bu sonuçla Manchester City puanını 20 yaparken, Manchester United 12 puanda kaldı.
Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Nathan Ake, Joao Cancelo, Manuel Akanji, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland
Teknik Direktör:Pep Guardiola
Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Scott McTominay, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho
Teknik Direktör:Erik ten Hag