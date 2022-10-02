Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

City’den Manu’ya yarım düzine gol…

 İngiltere Premier Lig 8. Hafta derbi maçında Manchester City, Manchester United’i 6-3 yendi.

02 Ekim 2022 Pazar 17:59
City’den Manu’ya yarım düzine gol…

City’den Manu’ya yarım düzine gol…

     İngiltere Premier Lig 8. Hafta derbi maçında Manchester City, Manchester United’i 6-3 yendi.Karşılaşmanın 2. Dakikasında Manchester United’te Diogo Dalot sarı kart gördü.8. dakikada Manchester City Philip Foden ile 1-0 öne geçti.23. dakikada Manchester United’te Tyrell Malacia sarı kart gördü.34. dakikada Manchester City golcüsü Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı.37. dakikada Manchester City Erling Haaland ile 3-0 öne geçti.40. dakikada Manchester United’te Raphael Varane yerini Victor Lindelöf’e bıraktı.41. dakikada Manchester City’de Kyle Walker oyundan çıkarken, yerine Sergio Gomez oyuna girdi.44. dakikada Manchester City Philip Folden ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City’nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester United’te Tyrell Malacia oyundan çıktı.Yerine Luke Shaw oyuna girdi.56. dakikada Manchester United Anthony  ile skoru 4-1 yaptı.59. dakikada Manchester United’te Marcus Rashford ve Scott Mc Tominay oyundan çıktılar.Yerine Anthony Martial ve Carlos Casemiro oyuna girdiler.64. dakikada Manchester City Erling Haaland ile skoru 5-1 yaptı.

   73. dakikada Manchester City Philip Foden ile skoru 6-1 yaptı.76. dakikada Manchester City’de Philip Foden, Kevin de Bruyne, Jack Grealish ve İlkay Gündoğan oyundan çıktılar.Yerine Riyad Mahrez, Julian Alvarez, Cole Palmer ve Aymeric Laporte oyuna girdiler.80 dakikada Manchester United’te Bruno Fernandes sarı kart gördü.84. dakikada Manchester United Anthony Martial ile skoru 6-2 yaptı.90. dakikada Manchester United, Anthony Martial'in penaltı golü ile skoru 6-3 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City evinde Manchester United’i 6-3 yendi.Bu sonuçla Manchester City puanını 20 yaparken, Manchester United 12 puanda kaldı.

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Nathan Ake, Joao Cancelo, Manuel Akanji, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland  

Teknik Direktör:Pep Guardiola 

Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Scott McTominay, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho    

Teknik Direktör:Erik ten Hag

Anahtar Kelimeler:
Manchester CityManchester United
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne galibiyetle başladı
Sivasspor 1 - Hatayspor 2
Sivasspor 1 - Hatayspor 2
Alanyaspor 1 - Giresunspor 1
Alanyaspor 1 - Giresunspor 1
İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı Sona Erdi
İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı Sona Erdi
A.Demirspor 0 - Galatasaray 0
A.Demirspor 0 - Galatasaray 0
MKE Ankaragücü 1 - Başakşehir FK 2
MKE Ankaragücü 1 - Başakşehir FK 2
Kayserispor 1 - Trabzonspor 2
Kayserispor 1 - Trabzonspor 2
Kasımpaşa 1 - Gaziantep FK 0
Kasımpaşa 1 - Gaziantep FK 0
Premier Lig'de lider değişmedi
Premier Lig'de lider değişmedi
Futbolun şöhretleri Üsküdar'da buluştu
Futbolun şöhretleri Üsküdar'da buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim