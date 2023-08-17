Cooking Class Academy İstanbul Workshopları

2018 yılında Ankara merkezli olarak faaliyetine başlayan Cooking Class Akademi, İstanbul programını açıkladı.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı profesyonel aşçılık ve profesyonel pastacılık eğitimleri veren bir kurum olan Cooking Class Akademi Yeme içme sektöründe kendi işletmesini açmak isteyen kişiler için düzenlenen eğitimleri ile ihtiyaç duyulan donanımlı profesyonellerin yetişmesini hedeflemekte.

Aynı amaç ile 2022 yılında İstanbul’da ilk şubemizi açarak Ataşehir Finans Merkezi’nde hizmet vermeye başlayan Cooking Class Akademi Profesyonel eğitimleri yanı sıra mutfak severler için workshoplarını ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için de uzman eğitimlerini alanında tecrübeli şefleri ile sunmakta.Etkinlik biletleri Biletix'te satılmakta.