Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cooking Class Academy İstanbul Workshopları

2018 yılında Ankara merkezli olarak faaliyetine başlayan Cooking Class Akademi, İstanbul programını açıkladı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 11:51
Cooking Class Academy İstanbul Workshopları

Cooking Class Academy İstanbul Workshopları

    2018 yılında Ankara merkezli olarak faaliyetine başlayan Cooking Class Akademi, İstanbul programını açıkladı.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı profesyonel aşçılık ve profesyonel pastacılık eğitimleri veren bir kurum olan Cooking Class Akademi Yeme içme sektöründe kendi işletmesini açmak isteyen kişiler için düzenlenen eğitimleri ile ihtiyaç duyulan donanımlı profesyonellerin yetişmesini hedeflemekte.
   Aynı amaç ile 2022 yılında İstanbul’da ilk şubemizi açarak Ataşehir Finans Merkezi’nde hizmet vermeye başlayan Cooking Class Akademi Profesyonel eğitimleri yanı sıra mutfak severler için workshoplarını ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için de uzman eğitimlerini alanında tecrübeli şefleri ile sunmakta.Etkinlik biletleri Biletix'te satılmakta.

Anahtar Kelimeler:
Cooking Class Academy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Espor takımları dünyanın en iyileri arasında
Türk Espor takımları dünyanın en iyileri arasında
Yazın son ayında spor aktivitelerine ağırlık verin
Yazın son ayında spor aktivitelerine ağırlık verin
Beklenen Şampiyon | Analig Voleybol'da Antalya fırtınası
Beklenen Şampiyon | Analig Voleybol'da Antalya fırtınası
Toprak Razgatlıoğlu Çekya’da İkinci Oldu
Toprak Razgatlıoğlu Çekya’da İkinci Oldu
Türk Milli Takımı Milletler Liği şampiyonu oldu
Türk Milli Takımı Milletler Liği şampiyonu oldu
Genç Kadın Pilot Çebi’den Bir Birincilik Daha
Genç Kadın Pilot Çebi’den Bir Birincilik Daha
Deniz Öncü Hollanda’da Podyumda
Deniz Öncü Hollanda’da Podyumda
Türkiye 2 - Galler 0
Türkiye 2 - Galler 0
K.Sinop Spor İstanbul’u salladı! | Yeni hedef 2.lig!
K.Sinop Spor İstanbul’u salladı! | Yeni hedef 2.lig!
A Milli Takım'dan kritik galibiyet
A Milli Takım'dan kritik galibiyet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim