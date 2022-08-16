Copenhagen 2 - Trabzonspor 1

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk maçında deplasmanda Copenhagen’a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 9. Dakikasında Copenhagen, Claesson ile 1-0 öne geçti.35. dakikada Copenhagen’da Lukas Lerager sarı kart gördü.44. dakikada Trabzonspor’da Jean Kouassi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Copenhagen’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor Jean Kousassi yerine Jorge Djaniny değişikliği ile oyuna başladı.48. dakikada Copenhagen’ın Lucas Lerager ile skoru 2-0 yaptı.58. dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswil ve Manolis Siopis yerini Marc Bartra ve Enis Bardhi oyuna girdi.67. dakikada Copenhagen’de Hakon Arnar Haraldsson yerini William Bowing Vick’e bıraktı.

79. Dakikada Trabzonspor, Anastassios Bakasetas ile skoru 2-1 yaptı.81. dakikada Copenhagen’de Pep Biel ve kevin Diks oyundan çıktı.Yerine Isak Johannesson ve Peter Ankersen oyuna girdi.84. dakikada Trabzonsporda Anastassios Bakasetas sarı kart gördü.85. dakikada Copenhagen’de Denis Avro sarı kart gördü.87. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny sarı kart gördü.89. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür oyundan çıktı.Yerine DorukanToköz oyuna girdi.90. dakikada Copenhagen'de Rasmus Falk yerini Marko Stamenic'r bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Copenhagen’e 2-1 kaybetti.Trabzonspor haftaya evinde oynayacağı rövanş maçına avantajla döndü.

Copenhagen: Ryan, Diks, Vavro, Khocolava, Kristiansen, Falk, Zeca, Lerager, Claesson, Haraldsson, Biel.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius