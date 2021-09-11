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 Cristiano Ronaldo ilk maçında şov yaptı

 İngiltere Premier Lig maçında  Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra tekrardan formasını giydiği Manchester United evinde Newcastle United'i 4-1 yendi. 

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:13
 Cristiano Ronaldo ilk maçında şov yaptı

 Cristiano Ronaldo ilk maçında şov yaptı

   İngiltere Premier Lig maçında  Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra tekrardan formasını giydiği Manchester United evinde Newcastle United'i 4-1 yendi. Cristiano Ronaldo'nun müthiş oynadığı ve 2 golle süslediği karşılaşma nefesleri kesti.Karşılaşamanın ilk yarısının. sonlarında 45. dakaikada Manchester United,  Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Manchester United 1-0 önde kapattı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Newcastle United, Javier Manquillo skoru 1-1 yaptı.62. dakikada Manchester United, Cristiano Ronaldo ile skoru 2-1 yaptı.80. dakikada Manchester United, Bruno Fernandes ile durumu 3-1 yaptı.90. dakikada Manchester United, Jesse Lingard ile karşılaşmada 4-1 öne geçti.Karşılaşamda başka gol olmadı ve Manchester United karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Manchester United puanını 10 yaparken,  Newcastle United 1 puanda kaldı.

Manchester United:David de Gea, Harry Maguire, Raphael Varane, Luke Shaw, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Jadon Sancho

Teknik Direktör:Ole Gunnar Solskjaer

Newcastle United:Freddie Woodman, Ciaran Clark, Jamaal Lascelles, Matt Ritchie, Javier Manquillo, Isaac Hayden, Miguel Almiron, Joseph Willock, Sean Longstaff, Joelinton, Allan Saint-Maximin    

Teknik Direktör:Steve Bruce

Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoManchester UnitedNewcastle United
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