Cristiano Ronaldo ilk maçında şov yaptı
İngiltere Premier Lig maçında Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra tekrardan formasını giydiği Manchester United evinde Newcastle United'i 4-1 yendi. Cristiano Ronaldo'nun müthiş oynadığı ve 2 golle süslediği karşılaşma nefesleri kesti.Karşılaşamanın ilk yarısının. sonlarında 45. dakaikada Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Manchester United 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Newcastle United, Javier Manquillo skoru 1-1 yaptı.62. dakikada Manchester United, Cristiano Ronaldo ile skoru 2-1 yaptı.80. dakikada Manchester United, Bruno Fernandes ile durumu 3-1 yaptı.90. dakikada Manchester United, Jesse Lingard ile karşılaşmada 4-1 öne geçti.Karşılaşamda başka gol olmadı ve Manchester United karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 10 yaparken, Newcastle United 1 puanda kaldı.
Teknik Direktör:Ole Gunnar Solskjaer
Newcastle United:Freddie Woodman, Ciaran Clark, Jamaal Lascelles, Matt Ritchie, Javier Manquillo, Isaac Hayden, Miguel Almiron, Joseph Willock, Sean Longstaff, Joelinton, Allan Saint-Maximin
Teknik Direktör:Steve Bruce