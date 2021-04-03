Ç.Rizespor 0 -F.Karagümrük 0

Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük, golsüz berabere kaldılar.Karşılaşmanın 25. dakikada Fatih Karagümrük, Balkoveç'in ile gole çok yaklaştı.Kullanılan frikik az farkla auta gititi.İlk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 56. dakikada Çaykur Rizespor sahada 10 kişi kaldı.Milan Skoda, hakem Ümit Öztürk'e yönelik şiddetli itirazlarının ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmada gol olmayınca taraflar birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çaykur Rizespor 35 puanla 13. sıraya yerleşirken, konuk ekip Fatih Karagümrük ise 45 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.Haftaya Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'u ağırlarken, Çaykur Rizespor, Göztepe deplasmanında olacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk.46 Fernando), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk.46 Melnjak), Dokoviç, Baiano, Samudio (Dk.81 Tunay Torun), Sabo (Dk.69 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.90 Doğan Erdoğan), Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk.74 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur (Dk.64 Bertolocci), Lens (Dk.64 Ndao), Jimmy Durmaz (Dk.84 Arvaladze), Sobiech (Dk.84 Mevlüt Erdinç)

Kırmızı Kart: Dk.56 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.23 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk.17 Biglia, Dk.69 Sobiech (Fatih Karagümrük)