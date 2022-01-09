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Ç.Rizespor 2 - Beşiktaş 2

 Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

09 Ocak 2022 Pazar 21:08
Ç.Rizespor 2 - Beşiktaş 2

Ç.Rizespor 2 - Beşiktaş 2

   Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 17. dakikasında Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül sarı kart grödü.25. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.Michy Batshuayi penaltıdan attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Beşiktaş'ta Domagoj Vida sarı kart gördü.56. dakikada Çaykur Rizespor,  Joel Pohjanpalo ile skoru 1-1 yaptı.60. dakikada Beşiktaş, Emirhan İlkhan  ile tekrar 2-1 öne geçti.68. dakikada Çaykur Rizespor, Joel Pohjanpalo ile skoru 2-2 yaptı.78. dakikada Beşiktaş'ta Francisco Montero sarı kart grödü.85. dakikada Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül kırmızı kartla oyun dışında kaldı.86. dakikada Beşiktaş'ta Francisco Montero kırmızı kartla oyun dışında kaldı.87. dakikada Çaykur Rizespor'da Umar Aminu sarı kart grödü.89. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 20. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 20. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşÇaykur Rizespor
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