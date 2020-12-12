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Ç.Rizespor 3-Göztepe 2

 Çaykur Rizspor evinde Göztepe'yi 3-2 yendi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:39
Ç.Rizespor 3-Göztepe 2

Ç.Rizespor 3-Göztepe 2

   Çaykur Rizspor evinde Göztepe'yi 3-2 yendi.İki haftadır puan alamayan ev sahibi takım, 45. dakikada Boldrin’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 57’yi gösterdiğinde Michalak, Rizespor için farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti: 2-0.

    Ligde 6 haftadır kaybetmeyen ve Gaziantep FK ile birlikte en çok berabere kalan ekibi olan Göztepe, ikinci yarıda geri döndü! Oyuna 56’da giren Yalçın Kayan, 66. dakikada Göztepe’yi umutlandıran golü attı: 2-1. Yine oyuna 56. dakikada giren Napoleoni, 81. dakikada maça 2-2’lik dengeyi getiren golü kaydetti.

    Ev sahibi takım duraklama dakikalarında 2. kez penaltı kazandı. Topun başına yine Boldrin geçti ancak genç kaleci İrfan Can’a takıldı. Dönen topta Skoda pozisyonu tamamlayarak Rizespor’u 90+4’te 3-2’lik galibiyete taşıdı.

   Hakem Özgür Yankaya önce kaleci İrfan’ın ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle golü iptal etti ancak VAR’dan gelen uyarıyla golü geçerli saydı.

   Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 11 maç sonunda 15 puana yükselirken, Göztepe ise 12 maç sonunda 18 puanda kaldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda; İzmir temsilcisi ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizsporGöztepe
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