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Ç.Rizespor 3 - Yeni Malatyaspor 0

Çaykur Rizespor evinde oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak nefes aldı.

19 Temmuz 2020 Pazar 23:03
Ç.Rizespor 3 - Yeni Malatyaspor 0

Ç.Rizespor 3 - Yeni Malatyaspor 0

   Çaykur Rizespor evinde oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak nefes aldı.Maçtaki gol perdesini ise 29. dakikada Milan Skoda açarken 31’de Fernando Boldrin durumu 2-0’a getirdi ve Çaykur Rizespor bir anda 2-0’lık üstünlüğü sağladı. Art arda gelen gollerle şoke olan Yeni Malatyaspor, 35. dakikada Skoda’nın penaltıdan attığı golle soyunmda odasına 3-0 geride girdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan ve daha fazla hücumu düşünen Yeni Malatya’nın çabaları sonuçsuz kalırken Çaykr Rizespor da farkı arttırma fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşma 3-0’lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 35 yapan Rizespor kümede kalma yolunda büyük bir adım atarken 14 sıraya yükseldi. Aldığı yenilgi sonrasında 32 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 16. sıraya geriledi.

Rizespor ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olurken Yeni Malatyaspor ise sahasında Gaziantep FK’Yı ağırlayacak.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporYeni Malatyaspor
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