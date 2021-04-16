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Ç.Rizespor deplasmanda galip

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor' 3-2 yenildi.

16 Nisan 2021 Cuma 21:27
Ç.Rizespor deplasmanda galip

Ç.Rizespor deplasmanda galip

   Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor' 3-2 yenildi.Karşılaşmada ilk gol 3. dakikada Çaykur Rizespor'dan geldi.İsmail Köybaşı Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.6. dakikada Çaykur Rizespor, Boldrin ile durumu 2-0 yaptı.32. dakika Antalyaspor ,Veysel Sarı ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Çaykur Rizespor, Sabo ile durumu 3-1 yaptı.88. dakikada FTA Antalyaspor, Naldo ile durumu 3-2 yaptı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Çaykur Rizespor maçı 3-2 kazandı.

       Alınan bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 39'a yükseltti. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.36. hafta Çakur Rizespor evinde İH Konyaspor'la oynarken, Antalyaspor deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. 

FTA Antalyaspor:Boffin, Ali Eren İyican, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Naldo, Mert Yılmaz, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski 11'iyle başladı.

Çaykur Rizespor:Tarık Çetin, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Abdullah Durak, Remy 

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporÇaykur Rizespor
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