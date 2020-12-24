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Ç.Rizespor evinde galip geldi I Ç.Rizespor 2-Antalyaspor 1

Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 2-1 yendi.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:09
Ç.Rizespor evinde galip geldi I Ç.Rizespor 2-Antalyaspor 1

Ç.Rizespor evinde galip geldi I Ç.Rizespor 2-Antalyaspor 1

   Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 2-1 yendi. Antalyaspor ise 4 maç aradan sonra kaybederken, bu sezonki deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürüp 17 puanda kaldı.Çaykur Rizespor’a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yasin Pehlivan ve 59. dakikada Skoda kaydetti. Antalyaspor’un tek golünü ise 61. dakikada Podolski kaydetti.

Çaykur Rizespor 15. hafta mücadelesinde Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı gün sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporAntalyaspor
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