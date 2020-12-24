Ç.Rizespor evinde galip geldi I Ç.Rizespor 2-Antalyaspor 1
Çaykur Rizespor 15. hafta mücadelesinde Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı gün sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.
Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 2-1 yendi.
Ç.Rizespor evinde galip geldi I Ç.Rizespor 2-Antalyaspor 1
Çaykur Rizespor 15. hafta mücadelesinde Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı gün sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.