Ç.Rizespor, Hatayspor'u tek golle geçti

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 30. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 5. dakikada Samudio'nun vuruşunda, kaleci Munir yumruklayarak topu kornere çeldi.30. dakikada Samudio'nun kafa vuruşunu yine kaleci Münir kurtardı.Karşılaşmad ailk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 71. dakikada Çaykur Rizespor,Fernando Boldrin ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükselten ev sahibi Çaykur Rizespor 15. sıraya yerleşirken, konuk ekip Atakaş Hatayspor ise 46 puanla kendisine 6. sırada yer buldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çaykur Rizespor 29 puanla 16. sıraya yerleşirken, konuk ekip Atakaş Hatayspor ise 47 puanla kendisine 6. sırada yer buldu.