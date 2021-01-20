Ç.Rizespor yeni hocası ile galip geldi

Süper Lig’in 20. haftasındaevinde' 3-0 yendi.Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor 42. dakikada Skoda ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmada 54. dakikada Gaziantep FK stoperi Djilobodji’nin ceza sahasında eline çarpan top sonrasında penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Skoda hem kendisinin hem de takımını 2. golünü kaydetti.Dakikalar 89’u gösterdiğinde Çaykur Rizespor ikinci kez penaltı kazandı. Kaleci Günay’ın Michalak’a yaptığı faul sonrasında hakem Halis Özkahya, VAR ekranından pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Samudio, skoru 3-0’a getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 24 puana yükselirken, konuk takım 34 puanda kaldı. Ligin 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Başakşehir ile; Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.