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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in 

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 71-62’lik skorla mağlup ederek 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

29 Eylül 2022 Perşembe 08:11
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in 

Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in 

       Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 71-62’lik skorla mağlup ederek 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Efes, F.Bahçe Beko’yu yenerek tarihinde 13’üncü kez zafere ulaşmayı başardı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Anadolu Efes 42-23 önde tamamladı.  

   Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 54-36 önde tamamlayan Anadolu Efes,dördüncü çeyrekte de maçtan 71-62 galip ayrıldı.Anadolu Efes’te Ante Zizic 22, Vasilije Micic 16, William Clyburn 14 sayıyla oynarken, Fenerbahçe Beko’da ise Nigel Hayes 13, Marko Guduric 10 ve Nicholas Calathes 7 sayı kaydetti.

    36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes’e şampiyonluk kupası ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. 

   Bu sonuç ile birlikteAnadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 13. kez müzesine götürdü.

 Çeyrek skorları:
1.Çeyrek:23-15
2.Çeyrek:19-8
3.Çeyrek:12-13
4.Çeyrek:17-26

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı KupasıAnadolu EfesFenerbahçe BEKO
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