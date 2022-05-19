Cüneyt Çakır'ı üzen gelişme,

FIFA, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı.Açıklanan listede Türk hakem Cüneyt Çakır listede yer almadı.Mart ayında Süper Lig’den el çektirilen 13 hakemin arasında yer alan Cüneyt Çakır, MHK’daki değişimin ardından 24 Nisan’da tekrar sahalara geri dönmüştü. Ancak bu hamle Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda sahne olmasına yetmedi. Daha önce 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nda görev alan Çakır, 2022’ye de çağırılsaydı üç Dünya Kupası’nda düdük çalan ilk hakem olacaktı.

21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Diaz Medina ve Amerikalı Kathryn Nesbitt görev yapacak.FIFA, turnuva için toplam 36 hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 VAR görevlisi seçti.

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