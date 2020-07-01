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Daçka’ya hoş geldin Ryan Luther

Daçka'mız 1995 doğumlu ABD'li uzun forvet Ryan Shanahan Luther ile anlaşma sağladı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:42
Daçka’ya hoş geldin Ryan Luther

Daçka’ya hoş geldin Ryan Luther!

Üniversite yıllarını Pittsburgh ve Arizona gibi gelenek sahibi okulların basketbol takımlarında geçiren 206 cm boyundaki oyuncumuz, profesyonel kariyerine Letonya'nın BK Ventpils ile adım attı. Takımının Letonya Ligi ve FIBA Europe Cup mücadelelerinde başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki yeni transferimiz, yerel ligde maç başına 10.6 sayı, 7.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %41’lik isabet buldu. Takımının çeyrek final oynadığı Avrupa macerasında ise yine iyi bir performans sergileyerek 12 sayı, 9 ribaund ve 2 asist ortalamaları tutturan oyuncumuz, FIBA Europe Cup'ta da %48 üçlük isabeti ile oynadı.

2020-21 sezonunda sporcumuza Darüşşafaka Tekfen forması ile nice başarılar diliyor, bir kez daha Daçka’ya hoşgeldin diyoruz!

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