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Danimarka 0 - Tunus 0

2022 Dünya Kupası D Grup maçında Danimarka, Tunus ile 0-0 berabere kaldı.

22 Kasım 2022 Salı 17:53
Danimarka 0 - Tunus 0

Danimarka 0 - Tunus 0

   2022 Dünya Kupası D Grup açılış maçında Danimarka, Tunus ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmanın 24. Dakikasında Danimarka’da Rasmus Nissen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Danimarka’da Thomas Delaney yerini Mikkel Damsgaard’a bıraktı.65. dakikada Danimarka’da Simon Kjaer, Andreas Skov Olsen ve Kasper Dolberg oyundan çıktılar.Yerine Mahtias Jensen, Jesper Lindstrom ve Andreas Cornellus oyuna girdiler.67. dakikada Tunus’ta Enis Ben Slimane oyundan çıktı.yerine Naim Sliti oyuna girdi.78. dakikada Danimarka’da Mathias Jensen sarı kart gördü.80. dakikada Tunus'da Youssef Msakni ve Issam Jebali oyundan çıktılar.Yerine Hannibal Mejbri ve Yassine Khenissi oyuna girdi.86. dakikada Tunus'da Yassine Khenissi sarı kart gördü.88. dakikada Tunus'ta Mohamed Drager ve Aissa Laidouni oyundan çıktılar.Yerine Wajdi Kechrida ve Ferjani Sassi oyuna girdiler.Karşılaşma golsüz sona erdi.

Danimarka:Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Andreas Christensen, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Andreas Skov Olsen, Rasmus Nissen, Pierre-Emile Höjbjerg, Kasper Dolberg    

Tunus:Aymen Dahmen, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn, Ali Abdi, Youssef Msakni, Issam Jebali, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Mohamed Drager, Anis Ben Slimane  

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaTunus2022 Dünya Kupası D Grup
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