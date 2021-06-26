Danimarka ilk çeyrek finalist oldu
EURO 2020'de günün ilk maçında Danimarka, Galler'i 4-0 yendi.Karşılaşmanın 27. dakikasında Danimarka 1-0 öne geçti.Danimarka, Dolberg'in golü ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.İlk yarı Danimarka'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Danimarka, Dolberg ile 2-0 öne geçti.88. dakikada Danimarka, Joakim Maehle'nin golü ile skoru 3-0 yaotı.90. dakikada Galler'li oyuncu Harry Wilson kırmızı kartla oyun dışı kaldı.90+3. dakikada Danimarka, Martin Braithwaite ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Danimarka karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
Galler: Ward, Roberts, Rodon, Mepham, Davies, James, Morrell, Ramsey, Allen, Bale, Moore.
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.
Son 16 turu maç programı:
26 Haziran Cumartesi:
Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)
İtalya-Avusturya (22.00/Londra)
27 Haziran Pazar:
Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)
Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)
28 Haziran Pazartesi:
Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)
Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)
İngiltere-Almanya (19.00/Londra)
İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)
Çeyrek finaller
2 Temmuz Cuma:
1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)
2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)
3 Temmuz Cumartesi:
3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)
4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)
Yarı finaller
Temmuz Salı:
1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)
7 Temmuz Çarşamba:
2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)