Danimarka ilk çeyrek finalist oldu

EURO 2020'de g ünün ilk maçında Danimarka, Galler'i 4 -0 yendi.Karşılaşmanın 27. dakikasında Danimarka 1-0 öne geçti.Danimarka, Dolberg'in golü ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.İlk yarı Danimarka'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Danimarka, Dolberg ile 2-0 öne geçti.88. dakikada Danimarka, Joakim Maehle'nin golü ile skoru 3-0 yaotı.90. dakikada Galler'li oyuncu Harry Wilson kırmızı kartla oyun dışı kaldı.90+3. dakikada Danimarka, Martin Braithwaite ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Danimarka karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Mepham, Davies, James, Morrell, Ramsey, Allen, Bale, Moore.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)