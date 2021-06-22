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Danimarka, şampiyonada tarihe geçti

EURO 2020 B Grubu son maçında Danimarka, Rusya'yı 4-1 yendi.

22 Haziran 2021 Salı 07:09
Danimarka, şampiyonada tarihe geçti

Danimarka, şampiyonada tarihe geçti

   EURO 2020 B Grubu son maçında Danimarka, Rusya'yı 4-1 yendi. Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 2 grup maçını kaybedip tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.Karşılaşmanın 38. dakikasında Danimarka, Mikkel Damsgaard golü ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Danimarka'nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Danimarka, Yussuf Poulsen ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada Rusya penaltıdan  Artem Dzyuba ile skoru 2-1 yaptı.79. dakikada Danimarka, Andreas Christensen golü ile karşılaşmada 3-1 öne geçti.82. dakikada Danimarka,  Joakim Maehle ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşma Danimarka'nın 4-1 galibiyeti ile sona erdi.

     Danimarka grubunu 3 puanla tamamladı ancak Belçika'nın Finlandiya'yı yenmesi ikinci sırada yer alıp son 16 aşamasına kalmayı başardı. Danimarka böylece A Milli Takım 'ın da yer aldığı A Grubu'nun ikincisi Galler ile eşleşti

 

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaRusya
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