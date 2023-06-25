Deniz Öncü Hollanda’da Podyumda
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 8. ayağı olan Hollanda Grand Prix’sinde üçüncü sırada yer aldı. Yarışa beşinci sırada başlayan Öncü, muhteşem bir ön grup mücadelesinin yaşandığı yarış sonunda podyumun son basamağını kaptı.
Geçtiğimiz hafta İtalya’da kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde eden Deniz, formunu sürdürerek bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez podyumda yer almış oldu.
Moto3 Dünya Şampiyonası’nda bir sonraki etap 9 Temmuz’da Kazakistan’da koşulacak.