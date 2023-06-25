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Deniz Öncü Hollanda’da Podyumda

Yarışa beşinci sırada başlayan Öncü, muhteşem bir ön grup mücadelesinin yaşandığı yarış sonunda podyumun son basamağını kaptı. 

25 Haziran 2023 Pazar 22:07
Deniz Öncü Hollanda’da Podyumda

Deniz Öncü Hollanda’da Podyumda

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 8. ayağı olan Hollanda Grand Prix’sinde üçüncü sırada yer aldı. Yarışa beşinci sırada başlayan Öncü, muhteşem bir ön grup mücadelesinin yaşandığı yarış sonunda podyumun son basamağını kaptı. 

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nın 8. durağı olan Hollanda Grand Prix üçüncü sırada yer aldı. Assen pistinde yarışa beşinci sırada başlayan Deniz Öncü, kalabalık bir ön grup ile birlikte yarış sonuna kadar mücadelesini sürdürdü. Son virajda atağını yapan Deniz, üçüncü olmayı başardı. 

Geçtiğimiz hafta İtalya’da kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde eden Deniz, formunu sürdürerek bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez podyumda yer almış oldu. 

Moto3 Dünya Şampiyonası’nda bir sonraki etap 9 Temmuz’da Kazakistan’da koşulacak.

Anahtar Kelimeler:
Deniz ÖncüHollanda
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