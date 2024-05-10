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Deniz Uyanık, VakıfBank’ta

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, orta oyuncu Deniz Uyanık’ı transfer etti. 

10 Mayıs 2024 Cuma 19:47
Deniz Uyanık, VakıfBank’ta






Deniz Uyanık, VakıfBank’ta

 

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda orta oyuncu Deniz Uyanık’ı kadrosuna kattı.

25 Haziran 2001’de dünyaya gelen Deniz Uyanık, 2018-2021 yılları arasında Beylikdüzü forması giyerken, ardından 2021-2022 sezonunu Edremit Bld. Altınoluk’ta geçirdi. Nilüfer Belediyespor ile 2022-2023 sezonunda 80 blokla Sultanlar Ligi’nin en çok blok yapan oyuncusu olan Deniz Uyanık, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı. Deniz Uyanık, 2024 yılında ilk kez A Milli Takım’a davet edildi ve VNL geniş kadrosunda yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Deniz UyanıkVakıfbank
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