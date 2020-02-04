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Denizlispor 1 - Göztepe 1

Yukatel Denizlispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı

04 Şubat 2020 Salı 10:20
Denizlispor 1 - Göztepe 1

Denizlispor 1 - Göztepe 1

  Yukatel Denizlispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.Yukatel Denizlispor Göztepe maçı ile Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Denizlispor, konuğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe puanını 30'a yükseltirken Denizlispor ise 23 puana çıktı.

Süper Lig’de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor, Göztepe’yi konuk etti. Ege derbisi ile hafta noktalanırken heyecan dolu maçta taraflar Denizli Atatürk Stadı’ndan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çaldığı maçta 9’da Serdar Gürler’le konuk ekip 1-0 öne geçmeyi başarsa da Denizlispor 89’da Oscar Estupinan’la skoru eşitlemeyi başardı.Bu sonuçla Göztepe puanını 30’a yükseltti ve 8. sırada haftayı bitirdi. Ev sahibi Denizlispor’un ise galibiyet hasreti sürdü. 23 puana çıkan 12. sırada haftayı tamamlayan Mehmet Özdilek ve öğrencileri ligde üst üste beşinci maçından da galip ayrılamadı.Buna rağmen Horozlar, Göz Göz karşısında üstünlüğünü korumayı başardı. Süper Lig tarihinde Denizlispor karşısında hiç galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi bu kez çok yaklaştı ancak sonuç beraberlik oldu.

Müsabakanın henüz 7. dakikasında Ogenyi Onazi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Devre arası transfer döneminde Denizlispor’a gelen Onazi, uzunca bir sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmüştü. Göztepe cephesinde ise tecrübeli kaleci Beto, 90+2’de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beto, Göz Göz’ün Çaykur Rizespor’u konuk edeceği karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporGöztepe
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