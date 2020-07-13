Denizlispor 2 - Trabzonspor 1
Denizlispor Trabzonspor'u 2-1 yenerek nefes aldı.Karşılaşmanın hemen başında Trabzonspor 1-0 öne geçti. Trabzonspor, Ekuban'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.Trabzonspor golden sonra ataklarına devam etti.İlk yarı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Denizlispor golle başladı.Denizlispor, 46. dakikada Sacko ile beraberliği yakaladı. Trabzonspor'un geliştirdiği atakta 73. dakikada Sörloth'un vuruşunda top direkten döndü. Hemen bir dakika sonra kullanılan kornerde Da Costa'nın vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.Denizlispor, 84. dakikada Estupinan'ın golüyle 2-1 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor şampiyonluk yarışında son derece önemli 3 puandan oldu.Bu skorla Trabzonspor 62 puanda kalırken, Denizlispor puanını 35'e çıkardı.