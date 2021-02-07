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Denizlispor fırsatı kaçırdı

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor, evinde Antalyaspor’la 1*1 berabere kaldı.

07 Şubat 2021 Pazar 19:05
Denizlispor fırsatı kaçırdı

Denizlispor fırsatı kaçırdı

   Süper Lig’de Yukatel Denizlispor, evinde Antalyaspor’la 1*1 berabere kaldı.Karşılaşmada 14. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti.İlk yarı Yukatel Denizlispor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 73. dakikada Antalyaspor Gökdeniz Bayrakdar’ın golüyle durumu 1-1 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Antalyaspor bu sonuçla puanını 31 yaparken, Denizlispor 18 puana ulaştı.

   Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Antalyaspor, son 5 maçında 4 beraberlik – 1 galibiyetle tamamlayabildi. Denizlispor ise, 10 maçından 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmış oldu.

   Antalyaspor bir sonraki maçında Yeni Malatya’yı ağırlarken, Denizlispor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporAntalyaspor
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