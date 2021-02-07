Denizlispor fırsatı kaçırdı
Süper Lig’de Yukatel Denizlispor, evinde Antalyaspor’la 1*1 berabere kaldı.Karşılaşmada 14. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti.İlk yarı Yukatel Denizlispor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Antalyaspor, son 5 maçında 4 beraberlik – 1 galibiyetle tamamlayabildi. Denizlispor ise, 10 maçından 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Antalyaspor bir sonraki maçında Yeni Malatya’yı ağırlarken, Denizlispor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.