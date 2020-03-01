Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Denizlispor, Malatyaspor'u 2-0 yendi

 Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

01 Mart 2020 Pazar 17:50
Denizlispor, Malatyaspor'u 2-0 yendi

Denizlispor, Malatyaspor'u 2-0 yendi

   Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanmayı başararak 8 hafta sonra 3 punala tanıştı.

   Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Kasımpaşa’ya yenilen Horozlar, Malatyaspor karşısında 34. dakikada Mustafa Yumlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Yeni Malatyaspor’da stoper Hadebe, rakibine çok sert bir müdahalede bulunarak kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Ayrıca bir diğer stoper Mina da sarı kart görerek gelecek hafta cezalı duruma düştü.

   Rakibine hücumda nefes aldırmayan ve maç boyunca sadece 2 şut şansı veren Horozlar, 75. dakikada Barrow ile son noktayı koydu: 2-0.

   Bu sonucun ardından ev sahibi takım 27 puanla 11. sıraya yükselirken, konuk takım 24 puan ve bir maç eksiğiyle 13. sıraya geriledi.Gelecek hafta Denizlispor, Fenerbahçe ile deplasmanda; Yeni Malatyaspor da sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. 

(Skor)

Son Güncelleme: 01.03.2020 17:58
Anahtar Kelimeler:
DenizlisporYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3
MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi
Liverpool haftalar sonra yenildi
Liverpool haftalar sonra yenildi
Fenerbahçe son dakikada beraberliği kurtardı
Fenerbahçe son dakikada beraberliği kurtardı
Trabzon yoluna dolu  dizgin devam ediyor
Trabzon yoluna dolu  dizgin devam ediyor
Fenerbahçe stadı şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı
Fenerbahçe stadı şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı
İtalya Serie A’da corona virüsü maç erteletti
İtalya Serie A’da corona virüsü maç erteletti
Konyaspor galibiyeti unuttu
Konyaspor galibiyeti unuttu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim