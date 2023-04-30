Derbi Beşiktaş’ın….Beşiktaş 3 - Galatasaray 1

Spor Toto Süper Lig 32. Hafta maçında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı 3-1 yendi.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali şansalan, Ceyhun Sesigüzeli ve Mehmet Emin Tuğral hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 20.dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.35.dakikada beşiktaş, Romain Saiss ile skoru 1-1 yaptı.45.dakikada Galatasaray’da Milot Rachica sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58.dakikada Beşiktaş Amir Hadziahmetovic ile 2-1 öne geçti.62.dakikada Galatasaray’da Sergio Oliviera ve Dries Mertens oyundan çıktılar.Yerine Fredrik Midsjo ve Nicola Zaniola oyuna girdiler.67.dakikada Beşiktaş’ta Romain Saiss sarı kart gördü.

70.dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.71.dakikada Beşiktaş’ta Valentin Rosie sarı kart gördü.72.dakikada Galatasaray’da Sam Adekugbe ve Milot Rashica oyundan çıktılar.Yerine Barış Alper Yılmaz ve Leo Dubois oyuna girdiler.73.dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.775.dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart gördü.

83.dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Salih Uçan oyundan çıktılar.Yerine Tayfur Bingöl ve Necip Uysal oyuna girdiler.90.dakikada Beşiktaş'ta mir Hadziahmetovic yerini Aleksandru Maxim'a bıraktı.90+3.dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira yerini Yunus Akgün oyuna girdi.90+4.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 3-1 yaptı.Gol sonrası Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sarı kart gördü.90+6.dakikada Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Gedson Fernandes oyundan çıktılar.Yerine Onur Bulut ve Jackson Muleka oyuna girdiler.90+7.dakikada Beşiktaş'ta Omar Colley sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve beşiktaş evinde Galatasaray’ı 3-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 65 yaparken, Galatasaray 70 puanda kalarak takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 3’e indirdi.

Süper Lİg 32.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 32.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 33.Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF