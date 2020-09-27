Derbide gol sesi çıkmadı...Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı.Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kaldılar.Karşılaşmanın 6.dakikasında Galatasaray’da Taylan Antalyalı’nın ceza sahası dışından attığı sert şutu Altay parmaklarının ucuyla iyi bir refleksle kornere çeldi.15. dakikada Galatasaray’da Luyindama, Enner Valencia’ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.23. dakikada Galatasaray’ın hızlı atağında Falcao topu önüne almak isterken Tisserand elle oynadı. Ceza sahasının çok yakınında olan pozisyonda hakem serbest vuruşu işaret etti ve Tisserand’a sarı kart çıktı.36.dakikada Galatasaray’da Feghouli ceza alanında buluştuğu topu sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.İlk yarı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmada 46. dakikada Radamel Falcao, Ozan Tufan’ın yüzüne doğru eliyle yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.65.dakikada Linnes’ten iyi bir pas alan Arda Turan soldan ceza sahasına doğru yöneldi. İçeriye giren Arda’nın savunmadan seken sert şutunu Altay ters ayakla yakalanmasına rağmen iyi kurtardı. 69.dakikada Fenerbahçe’de Gökhan Gönül Arda Turan’a arkadan yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.70.dakikada Galatasaray’da 3 oyuncu değişikliği birden oldu.Fatih Terim kaptan Arda Turan, Feghouli ve Falcao’nun yerine Diagne, Babel ve Etebo üçlüsünü sahaya sürdü.82.dakikada Fenerbahçe’nin kontra atağında Etebo Ozan Tufan’ı arkadan çekerek yere indirdi. Hakem Ali Palabıyık Nijeryalı oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve derbi golsuz sona erdi.

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Babel, Etebo, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Diagne

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Tisserand, Lemos, Gökhan Gönül, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

Yedekler: Harun, Tolga, Samatta, Ferdi, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak, Mert