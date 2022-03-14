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Derbide kazanan Galatasaray...Galatasaray 2 - Beşiktaş 1

  Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. Hafta maçında Galatasaray evinde Beşiktaş’ı 2-1yendi.

14 Mart 2022 Pazartesi 21:52
Derbide kazanan Galatasaray...Galatasaray 2 - Beşiktaş 1

Derbide kazanan Galatasaray...Galatasaray 2 - Beşiktaş 1

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. Hafta maçında Galatasaray evinde Beşiktaş’ı 2-1yendi.Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başladı.22. dakikada Galatasaray , Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-0 yaptı.33. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal sarı kart gördü.34. dakikada Beşiktaş’ta bu defa kaleci Ersin Destanoğlu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. Dakikada Galatasaray’da Alexandru Cicaldau sarı kart gördü.64. dakikada Beşiktaş’ta Josef de Souza sarı kart gördü.68. dakikada Galatasaray’da Mostafa Mohamed oyundan çıkarken sarı kart gördü.85. dakikada Beşiktaş’ta oyuna ikinci yarıda giren Rıdvan Yılmaz skoru 2-1 yaptı.86. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve derbiyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

Süper Lig 29. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 29. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 30. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 14.03.2022 22:05
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaş
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