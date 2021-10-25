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Derbinin galibi Beşiktaş
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Derbinin galibi Beşiktaş

  Süper Lig 10. Hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 2-1 yendi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 21:27
Derbinin galibi Beşiktaş

Derbinin galibi Beşiktaş

   Süper Lig 10. Hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 2-1 yendi.21.075 kişinin izlediği karşılaşmaya Beşiktaş önde baskılı başladı.Galatasaray rakibinin topla oynamasına müsade etti.35. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla topla buluşan Alexandru Cicaldau düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Galatasaray’ın maçtaki üstünlüğü 4 dakika sürdü.39. dakikada Beşiktaş Umut Meraş’ın ortasını iyi değerlendiren Cyle Larin ile skoru 1-1 yaptı.41. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzai sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

   İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada Galatasaray’da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.57. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi.Valentin Rosier’in ortasına müsait pozisyonda Cyle Larin dokunamadı. 59. Dakikada Galatasaray’da Patrick van Aanholt’un şutu, Ersin Destanoğlu’nda kaldı.63. dakikada Galatasaray’da Taylan Antalyalı ve Olimpiu Morutan oyundan çıktı.Yerine Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel oyuna girdi.64. dakikada Beşiktaş, kornerden gelen topu Necip arka alana çevirdi  Cyle Larin ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.67. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.70. dakikada Galatasaray’da Marcao sarı kart gördü.75. dakikada Beşiktaş’ta Alex Teixeira sarı kart gördü.78. dakikada Galatasaray’da Mbaye Diagne oyundan çıktı.Mostafa Mohammed oyuna girdi.

     Penaltı Kaçtı

   79. Dakikada Beşiktaş’ta Vida’nın ceza sahasında elle oynamasına hakem Fırat Aydınus penaltı çaldı.81. dakikada Mostafa Mohammed’in kullandığı penaltı atışını Ersin Destanoğlu kurtardı.82. dakikada Beşiktaş’ta Alex Teixeira yerini Salih Uçan’a bıraktı.89. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yerini Kenan Karaman'a bıraktı.Galatasaray'da Alexandru Cicaldau yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.90+4'de Beşiktaş'ta Ersin Destanoplu sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu zorlu derbiyi Beşiktaş 2-1 kazandı. 

   Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20 yaparak 3. Sıraya yerleşirken, Galatasaray 17 puanla 8. Sırada yer aldı.Süper Lig 11. Hafta Maçlarında Beşiktaş 30.10.2021 Cumartesi günü 16.00’da Hatayspor deplasmanına giderken, Galatasaray evinde 31.10.2021 Pazar günü saat 19.00’da Gaziantep FK ile oynayacak.

Süper Lig 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Sğper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 25.10.2021 21:47
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasaray
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