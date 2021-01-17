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Derbinin galibi Beşiktaş I Beşiktaş 2-Galatasaray 0

Süper Lig’in 19. haftasında yılın ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.

17 Ocak 2021 Pazar 21:05
Derbinin galibi Beşiktaş I Beşiktaş 2-Galatasaray 0

Derbinin galibi Beşiktaş I Beşiktaş 2-Galatasaray 0

  Süper Lig’in 19. haftasında yılın ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 galip tamamladı. Beşiktaş’ın gollerini Josef ve N’Koudou atarken, Galatasaray’da Diagne, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  Karşılaşmada 20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.İlk yarı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Mbaye Diagne, rakibi Francisco Montero'ya yaptığı sert müdahalenin ardından gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını sahada 10 kişi bıraktı.79. dakikada Rıdvan'ın yaptığı ortayı rakip ceza sahası içerisinde kontrol eden Josef de Souza, uzak köşeye yerden gönderdiği düzgün vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.90+1. dakikada Christian Luyindama'nın yaptığı hata sonrası topla buluşan Cyle Larin, müsait durumdaki Kevin N'Koudou'yu gördü; N'Koudou Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 3 puanı kazanan taraf oldu.

   Bu galibiyetin ardından puanını 38'e yükselten ev sahibi Beşiktaş liderliğini sürdürürken, konuk ekip Galatasaray ise 33 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasaray
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