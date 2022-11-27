Derbinin galibi Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko derbide deplasmanda Galatasaray NEF'i 97-91 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.i.Karşılaşmanın ilk periyotunu Fenerbahçe Beko 31- 23 önde tamamladı.2. periyotta oyuna denge getiren Galasaray NEF 28-15 bu periyottan üstün ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 51-46 Galatasaray NEF'in üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üçüncü periyotta Fenerbahçe beko oyuna ağırlını koydu ve bu periyottan 26-19 üstün ayrıldı.Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertliler derbiden bu periyotta 25-21 galip ayrılarak Galatasaray NEF'i 97-91 yendi.
Periyotlar
2.Periyot.28-15
İlk Yarı Sınucu:51-46
3.Periyot:19-26
4.Periyot:25-21
Maç Sonu:97-91