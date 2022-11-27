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Derbinin galibi Fenerbahçe Beko

27 Kasım 2022 Pazar 22:13
Derbinin galibi Fenerbahçe Beko

Derbinin galibi Fenerbahçe Beko

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko derbide deplasmanda Galatasaray NEF'i 97-91 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.i.Karşılaşmanın ilk periyotunu Fenerbahçe Beko 31- 23 önde tamamladı.2. periyotta oyuna denge getiren Galasaray NEF 28-15 bu periyottan üstün ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 51-46 Galatasaray NEF'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında üçüncü periyotta Fenerbahçe beko oyuna ağırlını koydu ve bu periyottan 26-19 üstün ayrıldı.Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertliler derbiden bu periyotta 25-21 galip ayrılarak Galatasaray NEF'i 97-91 yendi.

Periyotlar

1.Periyot:23-31

2.Periyot.28-15

İlk Yarı Sınucu:51-46

3.Periyot:19-26

4.Periyot:25-21

Maç Sonu:97-91

Son Güncelleme: 27.11.2022 22:38
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOGalatasaray Nef
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