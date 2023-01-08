Derbinin galibi Galatasaray….

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray’a 3-0 yenildi.Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 11. Dakikasında Fenerbahçe’de Gustavo Henrique sarı kart gördü.26. dakikada Galatasaray’da Sacha Boy sarı kart gördü.26. dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira sarı kart gördü.32. dakikada Galatasaray Sergio Oliveira ile 1-0 öne geçti.34. dakikada Galatasaray’da Victor Nelsson sarı kart gördü.45+7. Dakikada Galatasaray’da Dries Mertans sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Gustavo Henrique oyundan çıktı.Yerine Lincoln oyuna girdi.69. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi, Miguel Crespo ve Micha Batshuayi oyundan çıktılar.Yerine Ender Valencia, İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc oyuna girdiler.

70. Dakikada Galatasaray’da Dries Mertens ve Milot Rashica oyundan çıktılar.Yerine Lucas Torreira ve Yunus Akgün oyuna girdiler.75. dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu sarı kart gördü.76. dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Mauro Icardi ve Fredrik Midsjo oyuna girdiler.78. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-0 yaptı.

86. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.87. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia sarı kart gördü.87. dakikada Fenerbahçe'de yedek oyunculardan Mert hakan Yandaş sarı kart gördü.90+2.dakikada Fenerbahçe'de Willian Arao oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun oyuna girdi.90+3. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı.Yerine Juan Mata oyuna girdi90+8.dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör.Okan Buruk

Süper Lig 18.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 18.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF