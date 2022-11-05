Derbinin galibi Galatasaray...Galatasaray 2 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 13. hafta derbisinde Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.Karşılaşmanın 18. Dakikasında Galatasaray, Maurı Icardi ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun ile skoru 1-1 yaptı.40. dakikada Beşiktaş’ta sakatlanan Valentin Rosier oyundan çıktı.Yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.42. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. Dakikasında Galatasaray, Maurı Icardi ile skoru 2-1 yaptı.64. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Kevin N’koudou, Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz oyundan çıktılar.yerine Beşiktaş’ta Jackson Muleka ve Nathan Redmond, Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu oyuna girdiler.70. dakikada Beşiktaş’ta sakatlanan Umut Meraş yerine Necip Uysal oyuna girdi.

Direkten Döndü….

71. dakikada Galatasaray 3. Gole çok yaklaştı.Mauri Icardi’nin şutu direkten döndü.73. dakikada Beşiktaş’ta itirazdan ötürü Josef de Souza, yaptığı faulden ötürü de Nathan Redmond sarı kart gördü.74. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun şutu üst direktörü döndü.77. dakikada Beşiktaş’ta Necip Uysal sarı kart gördü.Dries Mertens ve Emre Taşdemir oyundan çıktılar.79. dakikada Galatasaray’da Yerine Berkan Kutlu ve Leo Dubois oyuna girdiler.89. dakikada Galatasaray'da Sergio Oliveira sarı kart gördü.90. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart gördü.90+1. dakikada Galatasaray'da sarı kart gören Sergio Oliveira ve Lucas Torreira oyundan çıktılar.Yerine Emin Bayram ve Fredrik Midtsjo oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi Bu sonuçla Galatasaray puanını 24 yaparken, Beşiktaş 22 puanda kaldı.

Kadrolar:

Galatasaray:Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Teknik Direktör:Okan Buruk

Beşiktaş:Mert Günok, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Umut Meraş, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Teknik Direktör:Şenol Güneş

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF